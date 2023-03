Wetteraussicht für NRW Regen, Wolken und milde Temperaturen

Der Donnerstag startet dabei zunächst wolkig bis stark bewölkt und im Norden zeitweise mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Erst am Nachmittag lockert es von Westen her auf. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Die Nacht wird bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad.