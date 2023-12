Bis zu zwölf Grad Regen und Wolken dominieren das Wetter in NRW zum Wochenstart

Der Wochenstart am Montag wird ebenfalls wolkig und nass. Gebietsweise kann es laut DWD sogar zu schauerartigem Regen kommen. Die Temperaturen steigen etwas und liegen zwischen neun und zwölf Grad. Am Dienstag bleibt das Wetter in NRW unverändert: Die Meteorologen rechnen erneut mit Wolken und schauerartigem Regen. Die Temperaturen erreichen maximal zwölf Grad, im Hochsauerlandkreis höchstens sechs Grad.