Regen, Gewitter, milde Temperaturen Schmuddelwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Bei weiterhin für die Jahreszeit deutlich zu hohen Temperaturen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Schmuddelwetter einstellen. Regenjacke und Schirm werden Pflicht. Bereits für den Vormittag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer und vereinzelt Gewitter mit Starkregen an. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 16 und 20 Grad.