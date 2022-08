Wetter am Wochenende : Gewitter verschaffen kurze Abkühlung in NRW - dann wieder trocken

Essen Regen und vereinzelte Gewitter verschaffen nach den heißen Tagen in NRW ein wenig Abkühlung. Am Freitag sind lokale Unwetter nicht auszuschließen, das Wochenende wird dann wieder ein bisschen heiterer.

Nach vielen heißen Tagen verschaffen Regen und lokal auch Gewitter mit Starkregen den Menschen in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag eine kurze Ruhepause nach den warm-schwülen Tagen. Dabei könne auch kleinkörniger Hagel fallen. In der Nacht und im Laufe des Samstages lasse das aber wieder nach, danach werde es in den folgenden Tagen wieder trocken, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Ergiebiger Regen über mehrere Tage ist weiter nicht in Sicht.“ Der DWD warnt wegen der großen Trockenheit weiter vor hoher Waldbrandgefahr.