Wetter am Wochenende : Nach lokalen Gewittern in NRW bleibt es meist trocken

Nach lokalen Gewittern in NRW bleibt es meist trocken

Wetter am Wochenende

Essen Das Wochenende bringt in NRW ein wenig Abkühlung. Nach lokalen Gewittern und Regen soll es in den kommenden Tagen meist trocken bleiben. Auch die Hitze sei laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst vorbei.

Nach lokalen Gewittern mit Starkregen soll es in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen meist trocken bleiben. Auch die Hitze sei zunächst vorbei, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen.