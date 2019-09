Wetter in NRW : Regen am Donnerstag - Wochenende bringt Sonne und bis zu 24 Grad

Regen am Donnerstag - Wochenende bringt Sonne und bis zu 24 Grad

Wetter in NRW

Ein Mann fährt am Abend Fahrrad (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Essen Dichte Wolken, leichte Schauer, aber auch einige Sonnenstunden - so sieht die Prognose des Deutschen Wetterdienstes aus. Am Wochenende wird es sonniger.

In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter in den nächsten Tagen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft. Der Donnerstag beginnt laut DWD-Prognose stark bewölkt, vielerorts sind leichte Regenfälle zu erwarten. Im Laufe des Tages ziehen die Schauer ab, bei milden Temperaturen bis zu 24 Grad setzt sich häufig die Sonne durch. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 14 Grad, stellenweise kann es erneut regnen.