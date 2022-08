Vorläufige Sommer-Bilanz : August in NRW stellt Hitzerekord auf

Foto: obs/Shutterstock 16 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Düsseldorf Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es im August in NRW so warm wie in diesem Jahr. Auf den ganzen Sommer gesehen überrascht auch die Zahl der Tage über 30 Grad. Was bedeutet das für die kommenden Monate?

Von Jörg Isringhaus

Gefühlt waren sowohl der August als auch der gesamte Sommer in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich heiß und trocken – diese Einschätzung kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun mit Daten untermauern. Als meteorologischer Sommer gilt die Periode vom 1. Juni bis zum 31. August. Weil bis zum Ende des Monats noch ein paar Tage fehlen, kann sich die Bilanz zwar noch im Detail minimal verschieben, am grundsätzlichen Trend aber ändert sich wenig. Demnach hat der fast abgelaufene Monat durchaus Chancen, in NRW als der heißeste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 gelistet zu werden, sagt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. In puncto Trockenheit breche der August in NRW zwar keine Rekorde, platziere sich aber unrühmlich unter den fünf trockensten August-Monaten, die je registriert wurden.

Im Detail heißt das: Mit einer bisher errechneten Durchschnittstemperatur von 20,9 Grad liegt der August in NRW 4,3 Grad über dem vieljährigen Mittel. Als Vergleichszeitraum werden die Jahre von 1961 bis 1990 herangezogen. In den bislang heißesten Sommern in NRW in den Jahren 2003 und 2020 wurde im August eine Durchschnittstemperatur von 20,4 Grad verzeichnet. Die aktuellen Werte können sich noch leicht nach unten korrigieren, weil es sich in den ausstehenden Augusttagen etwas abkühlen soll. Bundesweit wird der August laut Friedrich keinen Spitzenplatz belegen. „Aber er bleibt einer der heißesten, die wir erlebt haben“, sagt der Meteorologe.

Dass es im August in NRW auch ungewöhnlich trocken war, zeigt die starke Abweichung der Niederschläge vom Mittelwert. So fielen durchschnittlich bislang nur 15,9 Liter, das Mittel liegt jedoch bei 76,2 Litern. „Der Wert kann durch die kräftigen Gewitter, die am Wochenende erwartet werden, noch leicht steigen“, sagt Friedrich. Der Meteorologe geht aber davon aus, dass es im August seit 50 Jahren nicht mehr so trocken gewesen ist wie in diesem Jahr. Auf den gesamten Sommer in NRW bezogen, könnte der diesjährige zu den zehn niederschlagsärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehören. Am wenigsten regnete es im Sommer 1911 mit 112 Litern, der Sommer 2018 brachte 115 Liter. In diesem Jahr sind bislang 116,9 Liter Niederschlag gefallen, mit dem noch ausstehenden Niederschlägen könnten an die 127 Liter zusammenkommen, sagt Friedrich. Auch deutschlandweit wird der Sommer nicht als der trockenste in die Annalen eingehen, weil es zuletzt im Süden des Landes stark geregnet hat.

Einen weiteren zweifelhaften Rekord stellt NRW aber dennoch auf. „Es hat dort noch nie so viele heiße Tage wie in diesem Jahr gegeben“, sagt Friedrich. Als heiß bezeichnen die Meteorologen Tage, an denen die Temperatur mindestens 30 Grad beträgt. So verzeichnete die Wetterstation Köln-Bonn bislang 25 heiße Tage, auf ganz NRW bezogen werden es wohl 17 bis 18 heiße Tage sein. Damit würde der Rekord von 17,5 Tagen im Jahr 2018 gebrochen. „Das ist eindeutig auf den Trend zur Klimaerwärmung zurückzuführen“, erklärt Friedrich. Dies zeige sich auch daran, dass der Rekordwert von 2018 schon vier Jahre danach wieder eingestellt werde. Die Intervalle der Hitzewellen würden kürzer, die Intensität und die Dauer aber zunehmen. Friedrich bewertet dies als besonders kritisch: „Gerade diese heißen Tage sind ein aussagekräftiger Wert, weil die Belastungen für den Menschen ab 30 Grad steigen und wir als Wetterdienst Hitzewarnungen herausgeben müssen.“