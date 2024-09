Aussichten bis Anfang Oktober Nass und kalt oder warm und trocken? So startet der Herbst in NRW

Somit ist wohl bis zum Feiertag in der kommenden Woche weder Vollherbst noch eine Rückkehr des Altweibersommers zu erwarten – eher wechselhaftes Wetter bei zumindest tagsüber meistens relativ milden Werten. Damit wird sich auch die Durchschnittstemperatur im September etwas nach unten korrigieren. Bisher war der Monat nämlich wieder deutlich zu warm, mit einer Abweichung um plus 3,1 Grad zum vieljährigen Mittelwert von 1961 bis 1990 und plus 2,6 Grad zum Mittelwert von 1991 bis 2020. Berechnet man die weitere Entwicklung bis Ende des Monats, landet der September wahrscheinlich bei einer Abweichung von plus 1,9 bis plus 2,4 Grad – und ist damit der 37. zu warme Monat in Folge.