5 bis 15 Liter möglich Erst weniger, dann wieder mehr Regen in NRW

Wie trockene Fahrbahnen aussehen, können Autofahrer in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wieder häufiger beobachten. Der Mittwochnachmittag soll sogar niederschlagsfrei bleiben, berichtete der Deutsche Wetterdienst am Morgen in seiner Vorhersage. Der Wind weht frisch, in exponierten Hochlagen sind auch stürmische Böen möglich. Auf bis zu zehn Grad steigen die Temperaturen. Im Bergland soll es bis zu fünf Grad werden.