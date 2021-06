Nach schweren Unwettern : Nur noch vereinzelt Gewitter und bis zu 20 Grad in NRW

Düsseldorf Nach teils heftigen Unwettern mit Überschwemmungen und Blitzeinschlägen beruhigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Dennoch gibt es Sonntag und zum Wochenstart immer wieder Schauer und Gewitter.

„Am Sonntag gibt es noch ein paar Regenfälle und Gewitter im Osten des Landes, überwiegend bleibt es aber bewölkt und trocken bei bis zu 20 Grad“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen in Essen.

Am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag hatten in großen Teilen von NRW starke Regenfälle und Gewitter Schäden angerichtet. In Düsseldorf wurde ein Kind bei einem Unfall nach einem Blitzeinschlag schwer verletzt. Kleinere Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überschwemmt und Keller liefen voll. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.