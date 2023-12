Winterdienst könnte streiken Nach dem Schnee kommt in NRW der Regen – hier herrscht besonders Glättegefahr

In Nordrhein-Westfalen fällt in den kommenden Tagen mehr Regen als Schnee. Am Dienstag steigen die Temperaturen zudem auf zwei Grad in Ostwestfalen und bis zu sieben Grad im Rheinland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Essen mitteilte. Auch in der Nacht regnet es weiter - nur im Bergland schneit es meist.