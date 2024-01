Milde Temperaturen und Regen Nach dem Schneechaos folgen gebietsweise Sturmböen in NRW

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, setzt Tauwetter ein und die Temperaturen steigen am Montag auf zwischen sieben und zwölf Grad an. Gebietsweise wird es stürmisch, im Hochsauerland und am Nordrand der Eifel kann es zu schweren Sturmböen kommen. In der Nacht zum Dienstag werden Schauer und im Norden und Osten kurze Graupelgewitter erwartet bei Tiefstwerten zwischen sechs und vier, im höheren Bergland bis zwei Grad.