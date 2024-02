Frost in Hochlagen Milde Temperaturen und zeitweise Regen in NRW

Am Freitag müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen teilweise auf Regen einstellen, der im Nordosten beginnt und von dort aus am Vormittag nach Osten zieht. Die Höchsttemperatur liegt laut Prognose des DWD zwischen 7 und 10 Grad, in Hochlagen bis 2 Grad. In der Nacht zum Samstag kommt es bei Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad verbreitet zu Regen oder Sprühregen.