Wetterwechsel in NRW : Meteorologen warnen für Donnerstag vor Starkregen

Düsseldorf Nach der stabilen Hochdrucklage sorgen Tiefs ab Donnerstag für Schauer und Gewitter in NRW. Weil diese nur sehr langsam ziehen, sind lokal ergiebige Niederschläge möglich.

Bereits am Mittwochabend können laut der DWD-Prognose in der Eifel und im Mindener Land einzelne Schauer aufziehen, auch in der Nacht zum Donnerstag sind lokale Regenfälle möglich. Richtig ungemütlich wird es aber wohl erst ab Donnerstagmittag, wobei zwischenzeitlich auch immer wieder die Sonne scheinen kann. Das wechselhafte Wetter hält auch am Freitag und Samstag an, wobei der Freitag laut Beck auch noch das Potenzial für lokale Starkregen-Ereignisse mit sich bringt. Erst am Sonntag setzt sich laut den Prognosemodellen wieder stabileres Hochdruckwetter durch.