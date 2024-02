Aussichten für NRW Wetter in den nächsten Tagen sehr wechselhaft

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Montag stark bewölkt und es gibt nur vereinzelt etwas Regen. Am Nachmittag könnte es auch Schauer geben bei Höchsttemperaturen zwischen neun und 13 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen zwischen fünf und sieben Grad.