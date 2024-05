Sommerwetter zum Start in den Mai Badehose, Sonnencreme und Eis im Hörnchen

Auch die Eiscafés, Biergärten und Ausflugslokale in der Region waren am 1. Mai gut besucht. Entlang des Rheins wie in Düsseldorf-Kaiserswerth spazierten viele junge Familien mit Kindern entlang der Promenade – meistens mit einem Eishörnchen in der Hand. Auf Wiesen am Rhein und in Parks lagen viele Menschen auf Decken und sonnten sich. Voll war es auch in den grenznahen Städten in den Niederlanden; viele nutzen den sonnigen 1. Mai für einen Tagesausflug nach Arnheim, Nimwegen und Venlo.