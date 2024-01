Wetterwechsel entspannt Hochwasserlage Nach dem Regen kommt der Frost

Die kalte Luft strömt ab Samstagnachmittag von Nordosten nach NRW, sagt Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen. Damit könnten in den östlichen Landesteilen am Samstag erste Schneeflocken fallen, während es im Westen am Samstag bei leichten Pluswerten von drei bis fünf Grad noch etwas regnet. Größere Niederschlagsmengen erwartet die Meteorologin jedoch nicht. In der Nacht zum Sonntag verbreitet sich die kalte Luft dann mehr und mehr im Land. „In höheren Lagen oberhalb von 300 bis 400 Metern muss dabei mit etwas Schnee gerechnet werden, im Flachland handelt es sich wohl mehr um Schneeregen“, sagt von Hollen. Die Höchstwerte liegen am Sonntag im Flachland bei null bis zwei Grad, im Bergland mit minus ein Grad im Dauerfrostbereich.