Wetterdienst warnt vor Belastung : Hitzewelle in NRW bringt bis zu 36 Grad

Hitzewelle in NRW bringt bis zu 36 Grad

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet Sommerwetter und Hitze. Die 36-Grad-Marke soll am Donnerstag geknackt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher Wärmebelastung, außerdem kann es Unwetter geben.

Hoch „Yona“ beschert NRW und ganz Deutschland einen Hitzeschub und viel Sonne. Am Mittwoch gibt es bereits viel Sonnenschein und ein paar Quellwolken. Es wird zunehmend heiß bei Höchstwerten von 28 bis 33 Grad, im Bergland 25 bis 28 Grad. Donnerstag sollen es bis zu 36 Grad werden. Deshalb warnt der Wetterdienst von Mittwoch bis Donnerstagabend vor hoher Wärmebelastung. Darauf hat auch das Schulministerium reagiert: Wegen der Maskenpflicht im Schulunterricht ist in den kommenden Tagen erneut Hitzefrei auch für Oberstufenschüler möglich.

Ungewöhnlich seien die Temperaturen für Mitte Juni nicht. „Wir haben einfach Sommer“, sagte Ulrike Zenkner, Meteorologin beim DWD. Unangenehm heiß könnte es in der Nacht werden, vor allem in Großstädten. Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt außerdem zu. Am Donnerstag können die Temperaturen bis auf 36 Grad steigen. Außerdem wird es zunehmend schwül.