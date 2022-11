In Nordrhein-Westfalen : So überrascht uns das Wetter am Wochenende

So überrascht uns das Wetter am Wochenende

Essen Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, wie heute das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird und wie die Prognose fürs Wochenende aussieht. Eines ist klar: Es wird den ein oder anderen ab Samstag „kalt erwischen“ – so verändert sich plötzlich das Wetter.

Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Wochenende. Der Donnerstag wird stark bewölkt und windig, vor allem in der Eifel werden stürmische Böen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise kann es zu Regen kommen, am Nachmittag sind auch kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 bis 14 Grad, in den Hochlagen bei 7 bis 11 Grad. Die Nacht auf Freitag bleibt bewölkt und regnerisch bei Tiefsttemperaturen von 9 bis 6 Grad.