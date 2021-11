Erster Wintereinbruch in NRW : Schneefälle am Wochenende möglich

Am Wochenende könnte es in NRW in höheren Lagen schneien. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Essen Ab Freitagnacht sinkt die Schneefallgrenze, so dass es auch in mittleren Lagen weiß werden kann. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe. Das Intermezzo hält aber nicht lange an.

Am Wochenende könnten die ersten Schneeflocken in diesem Winter fallen, zumindest in höheren Lagen. Das prognostiziert Meteorologin Ulrike Zenkner vom Deutschen Wetterdienst in Essen. Demnach sind in der Nacht von Freitag auf Samstag erste Schneefälle wahrscheinlich. „Die Schneefallgrenze liegt dabei zunächst bei etwa 600 Meter, fällt aber möglicherweise am Samstag auf 400 bis 500 Meter“, sagt Zenkner. Das bedeutet, dass es in der Eifel und im Sauerland, unter Umständen auch im Bergischen Land schneien kann, während es im Flachland wohl bei Graupel- und Schneeregen bleiben wird. Auch über die Niederschlagsmengen gibt es noch keine genauen Daten. Zenkner: „Besonders viel wird es nicht sein, aber es reicht vielleicht aus, um die Landschaft zu pudern.“

Diese frühwinterliche Wetterlage hält wohl bis einschließlich kommenden Montag an. Die Temperaturen bewegen sich dabei im Bergland zwischen ein und zwei Grad, im Flachland steigen sie auf vier bis sechs Grad. In den Nächten wird es kälter, dann sei auch überfrierende Nässe ein Thema, warnt die Meteorologin. Sonniges Winterwetter ist allerdings nicht zu erwarten, es bleibt auch in dieser Woche meistens trüb mit viel Hochnebel und Sprühregen. Auch in der kommenden Woche sieht Zenkner nach dem kleinen Schnee-Intermezzo keine wesentliche Besserung, die nasskalte, wechselhafte Wetterlage setzt sich fort.