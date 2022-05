Nach der Hitze kommen Unwetter : „Wir reden hier von einer extremen Gefahrenlage in NRW“

„Wir reden hier von einer extremen Gefahrenlage in NRW“

Update Essen Das Wetter in NRW wird ungemütlich – und sogar gefährlich: Im gesamten Bundesland müssen sich die Menschen ab dem Nachmittag auf Unwetter mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel einstellen.

Der Grund für die Gewitterlage ist demnach eine warme und zunehmend sehr feuchte Luftmasse, die mit einer südwestlichen Strömung nach Nordrhein-Westfalen geführt wird. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 27 bis 30 Grad an, im höheren Bergland bis auf 24 Grad. „Wir erwarten schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel", sagt Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Punktuell seien am Donnerstag orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen, meldet der DWD.