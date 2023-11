Wetter in NRW Regen, Wind und Wolken – unfreundliche Aussichten zum Wochenende

Dicht bewölkt und viele Niederschläge: Auch am Wochenende bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. In den kommenden Tagen ändere sich nur wenig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Im Südwesten des Landes sei es am Freitag stark bewölkt und es ziehen Schauer oder schauerartiger Regen auf, der zum Abend abklingt. Ansonsten gibt es nach örtlicher Nebelauflösung zeitweise Auflockerungen mit etwas Sonne - bei kühleren Höchsttemperaturen von sechs bis neun Grad. In der Nacht erwartet der DWD gebietsweise Frost in Bodennähe.