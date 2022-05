Nach der Hitze kommen Unwetter : „Wir reden hier von einer extremen Gefahrenlage in NRW“

Update Essen Das Wetter in NRW wird ungemütlich – und sogar gefährlich: Im gesamten Bundesland müssen sich die Menschen ab dem Nachmittag auf Unwetter mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel einstellen.

Der Grund für die Gewitterlage ist demnach eine warme und zunehmend sehr feuchte Luftmasse, die mit einer südwestlichen Strömung nach Nordrhein-Westfalen geführt wird. Nach DWD-Angaben erreicht die Lage mit Blitz und Donner am Freitag mit dem Durchzug eines Gewittertiefs ihren Höhepunkt. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 27 bis 30 Grad an, im höheren Bergland bis auf 24 Grad.

In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer und Gewitter vorübergehend nach, leben am frühen Morgen aber vor allem im Süden neu auf, teils mit starken Gewittern.

Auch am Freitag besteht nach Angaben des DWD deutlich erhöhtes Gewitter- und Unwetterpotenzial. „Es droht die überregional heftigste Schwergewitterlage seit Langem“, so DWD Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst. „Wir rechnen mit heftigem Starkregen, Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimeter Größe sowie sehr schweren Sturmböen“, so Altnau. Vereinzelt könne es auch zu orkanartigen Böen kommen. „Bei Aufenthalt im Freien besteht Lebensgefahr“, so Altnau, die Menschen sollten sich nach Möglichkeit ab mittags nur drinnen aufhalten, auch Keller seien zu meiden.