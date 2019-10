Wetter in NRW : Wolken, Regen und hoffentlich ein bisschen Sonne am Feiertag

Wolken, Regen und hoffentlich ein bisschen Sonne am Feiertag

Wetter in NRW

Essen Am Donnerstag wird der Himmel über NRW überwiegend bewölkt sein, dazu gibt es herbstliche Temperaturen. Eine kleine Chance auf ein paar Sonnenstrahlen gibt es trotzdem. Am Brückentag wird es dann noch kühler.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Tag der Deutschen Einheit auf wechselhaftes Wetter einstellen. Es werde am Donnerstag voraussichtlich wechselnd bewölkt, aber auch sonnige Abschnitte seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.