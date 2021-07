Nasses Wetter bis Donnerstag : Heftiger Starkregen in NRW – Impfstoff-Transport in Leverkusen bleibt im Wasser liegen

Düsseldorf Das Tiefdruckgebiet mit starken Regenfällen über NRW sorgt an vielen Orten in NRW für Überschwemmungen und Schäden. Diverse Städte stehen unter Wasser. In Hagen waren in der Nacht zum Mittwoch einige Straßen selbst von der Feuerwehr nicht befahrbar.

Heftige Regenfälle haben in Hagen zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am frühen Mittwochmorgen mitteilte, gingen über Nacht Hunderte Notrufe bei der Feuerwehr ein. „Die Leute sind verzweifelt“, sagte der Sprecher in Hinblick auf die Vielzahl an vollgelaufenen Kellern in der Stadt. Außerdem seien aufgrund der überspülten Straßen stellenweise Fahrzeuge ins Rutschen gekommen. Verletzte Personen waren nicht bekannt.

Von Hängen wurden zudem Schlammmassen auf Straßen gespült, viele Ortsteile waren daher nicht befahrbar. Wegen Gerölls auf den Straßen können einige Ortsteile selbst von Einsatzfahrzeugen der Polizei und Feuerwehr nicht befahren werden, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Aufgrund des Starkregens ist auch die Feuerwehr in Düsseldorf zu rund 350 Einsätzen ausgerückt. In der Nacht zum Mittwoch seien Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden, teilte die Feuerwehr mit. Auf dem nördlichen Zubringer zur A44 ist das Wasser zeitweise rund 60 Zentimeter hoch gestanden. Die Straße wurde in der Nacht vorübergehend von der Polizei gesperrt. Am Morgen beruhigte sich die Lage zwar etwas, Polizei und Feuerwehr bleiben aber in Alarmbereitschaft. Weitere Eindrücke zu den Einsätzen in Düsseldorf finden Sie hier.

Ähnliche Szenen haben sich in Hilden ereignet. Seit 1 Uhr nachts ist die Feuerwehr dort im Einsatz und pumpt vollgelaufene Keller leer. An manchen stellen sind Böche, wie beispielsweise der Hoxbach, über die Ufer getreten. Weitere Infos zu den Aufräumarbeiten in Hilden lesen Sie hier. Die A59 bei Langenfeld ist am Mittwochmorgen ebenfalls komplett überspült. Autos kommen noch durch, müssen sich allerdings durch die Wassermassen schieben.

In Erkrath gab es in der Nacht ebenfalls zahlreiche Einsätze. Die Stadt hat die Anwohner am Mittwochmorgen angehalten, möglichst „kein weiteres Abwasser zu produzieren und möglichst nur noch die Toilette zu nutzen.“ Auf Wäsche waschen und duschen sollte nach möglichkeit verzichtet werden. In Mettmann wurde eine Frau durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Weitere Eindrücke aus Erkrath, Mettmann und Wülfrath finden Sie hier.

In Köln ist bereits am Dienstagmittag der Rhein über die Ufer getreten. Der Pegelstand lag in Köln am Mittwochvormittag bei 5,46 Metern - mit langsam steigender Tendenz, wie die Stadtentwässerungsbetriebe im Internet mitteilten. Mehr zur Situation nach dem Starkregen in Köln lesen Sie hier.

Auch in Altena im Sauerland haben die starken Regenfälle viele Schäden verursacht. Die Einsatzkräfte kämpften gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen, schilderte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu „massiven Abrutschen“ gekommen. Bisher habe es keine Verletzten gegeben.

Durch Starkregen kam es in Altena im Sauerland zu einem Erdrutsch. Die Straße wurde gesperrt. Foto: dpa/Markus Klümper

Am Dienstagmittag hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Regen für die Region rund um Eifel, Rhein-Erft-Kreis und Köln herausgegeben. Der Starkregen soll laut DWD bis Donnerstagmorgen anhalten. Insgesamt könne es in den nächsten Tagen 40 bis 80, regional auch bis zu 130 Liter pro Quadratmeter regnen. Der Schwerpunkt der Regenfälle soll vom Münsterland bis in den Südwesten des Landes liegen. Auch Hagel und Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde sind möglich. Zwischendurch soll es nur kurze Niederschlagspausen geben.

