Landesweit 119 Kilometer Stau Eisiger Wochenstart – glatte Straßen und Staus in NRW

Dortmund/Bielefeld · Die neue Woche beginnt in NRW eisig kalt. Auf den Autobahnen in der Region herrscht am Morgen im Berufsverkehr Stau. Wegen der Glätte auf den Straßen ist Vorsicht beim Autofahren gegeben. So sind die weiteren Wetteraussichten für NRW.

12.12.2022, 08:33 Uhr

Infos Sieben Fahrtipps bei Schnee und Glatteis Infos Foto: ADAC

(toc/kag/dpa)