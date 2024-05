Kein Unwetter erwartet Gewitter und Regen am Wochenende in NRW – bis zu 22 Grad

Am Freitag seien bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad im Laufe des Tages vereinzelt kurze Gewitter und teils Starkregen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mit Unwettern wie im Süden Deutschlands sei in Nordrhein-Westfalen nicht zu rechnen. Die Gewitterzelle zieht den Prognosen nach am Bundesland vorbei.