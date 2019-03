Unbeständiges Wetter: Es bleibt regnerisch und stürmisch in NRW

Essen Die Sonne macht sich in Nordrhein-Westfalen auch in den kommenden Tagen rar. Erst Anfang kommender Woche soll es wärmer werden. Auch der teils heftige Wind bleibt uns erhalten.

„Es ist weiterhin regnerisch und teilweise stürmisch“, sagte Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Donnerstag. Am Freitag kommt der Regen von Westen her, am Mittag regnet es dann im ganzen Land.