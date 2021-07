Wetter in NRW : Es bleibt kühl und regnerisch – ab Samstag freundlicher

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich weiterhin auf ungemütliches Wetter einstellen. Am Wochenende bleibt es zwar bewölkt, aber immerhin wird es etwas wärmer. Mit Gewittern muss trotzdem gerechnet werden.

Am Donnerstag sind im Norden und Osten des Landes einzelne Schauer und Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Südwesten soll es auch längere trockene Abschnitte geben. Bei kühlen 14 bis 18 Grad weht ein frischer Wind.

Mit wechselhaftem Wetter geht es am Wochenende weiter. Der Samstag soll laut DWD der freundlichere Tag werden. Die Höchstwerte steigen demnach auf 24 bis 27 Grad an. Im Laufe des Tages kann das Risiko für Schauer und Gewitter wieder zunehmen. Am Sonntag sollen die Wolken voraussichtlich dichter werden. In einigen Teilen des Landes seien Schauer und teils kräftige Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad.