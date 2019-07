Nach der Hitzewelle : Erste Unwetterwarnungen für den Westen von NRW

Vier Menschen werden nach Badeunfällen in NRW vermist, sie sind an den beiden bisher heißesten Tagen des Jahres vermutlich ertrunken. Wie greift man am besten ein, wenn ein Schwimmer in Not geraten ist, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Im Rhein sollte man etwa auch als Retter nicht ins Wasser gehen. Unsere Autorin Claudia Hauser hat mit Experten gesprochen.