Wetter in NRW : Auf Sonnenschein folgen Regen und Gewitter

Wetter in NRW

Essen Temperaturen um die 30 Grad und sonne satt - strahlendes Wetter herrscht am Dienstag in NRW. Doch es drohen Gewitter mit Hagel und Regenmassen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen erneut auf Gewitter einstellen. Der Dienstag bleibe noch sonnig, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Gegen Nachmittag könnten dann aber einzelne Gewitter auftreten. Besonders betroffen sei der Südosten des Bundeslandes wie das Bergland und Ostwestfalen-Lippe. Hinzu kommen Höchsttemperaturen von 27 bis 31 Grad.