Unwetter in NRW : Erneut Starkregen und Gewitter vorhergesagt

Offenbach Mit ersten Gewittern ist dem Deutschen Wetterdienst schon am Donnerstag zu rechnen. In der Nacht zu Freitag müssen sich Teile Nordrhein-Westfalens erneut auf Starkregen und lokale Überflutungen einstellen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weitere Unwetter einstellen. Am Donnerstag ist ab Mittag mit ersten Gewittern zu rechnen, die sich dann ausweiten und stärken werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es können in kurzer Zeit 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch einzelne stürmische Böen sind möglich. Die Temperatur steigt auf 23 bis 26 Grad, in der Eifel um 20 Grad.