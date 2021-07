Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart : Erneut Starkregen und bis zu 26 Grad in NRW erwartet

Essen Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Die Temperaturen klettern zwar auf bis zu 26 Grad, doch es wird nass. Auch Starkregen ist möglich.

Nach etwas Nebel am Montagmorgen dürfte es tagsüber meist bewölkt sein, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Lediglich in der Eifel kann es am Nachmittag etwas Regen geben. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 27 Grad. In der Nacht zu Dienstag ziehen von Süden her Regenwolken auf. Ab der zweiten Nachthälfte werden nach der DWD-Prognose zunehmend Schauer erwartet, teils mit gewittrigem Starkregen.