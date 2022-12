Glatteis und Frost Temperaturen bis -12 Grad in NRW möglich

Am Mittwoch lässt sich neben leichtem Dauerfrost und Glätte im Bereich der Eifel jedoch gebietsweise die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Aber mit Höchstwerten zwischen minus zwei und plus einem Grad bleibt es dennoch winterlich. Grund dafür ist kalte Polarluft, die über das Land zieht. Am Vormittag wird es vor allem im Süden des Landes stark bewölkt, vereinzelt können auch ein paar Schneeflocken fallen. Im Tagesverlauf kommen vom Norden her Auflockerungen, gebietsweise kann sogar länger die Sonne scheinen. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu -2 bis + 1 Grad, im höheren Bergland auf bis -4 Grad an. Es weht ein schwacher Wind aus Südost. In der Nacht zum Donnerstag zunächst gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Örtlich muss mit Nebel gerechnet werden. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen -5 und -10 Grad, im Bergland sind sogar vereinzelt bis -12 Grad möglich. Auf den Straßen kann es glatt werden - vereinzelt auch durch überfrierende Nebelnässe.