Wetter in NRW : Gewitter, Hagelschlag und Sturmböen – Tornado möglich

Düsseldorf Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen erst sonnig, doch schon am Montagnachmittag werden kräftige Regenschauer und Gewitter erwartet. Der Wetterdienst warnt zudem vor schweren Sturmböen.

Noch ist es sonnig und windstill in Nordrhein-Westfalen, doch am frühen Montagnachmittag bilden sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dicke Quellwolken und von Benelux her können gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter entstehen. Der DWD warnt vor Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagelschlag, vereinzelt auch durch schwere Sturmböen bis zu 100 km/h. „Grundsätzlich sind die Bedingungen gegeben, dass punktuell auch ein Tornado nicht ausgeschlossen werden kann“, sagt ein Sprecher des DWD. Vor allem nahe der niederländischen Grenze könnte es zu einem Tornado mit mehr als 120 km/h kommen. Vor den Gewittern ist es schwül mit 25 Grad in Aachen bis 30 Grad an der Weser, in den Hochlagen 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zu Dienstag ziehen die Gewitter vom Abend nach Niedersachsen ab. Dahinter lockert es vorübergehend auf, ehe sich nach Mitternacht von Rheinland-Pfalz und Hessen her gebietsweise wieder teils kräftige Schauer, Gewitter und Regenfälle ausbreiten können. Es bleibt schwül mit Tiefstwerten von 19 bis 16, in der Eifel und im Sauerland 15 bis 12 Grad.

Am Dienstag sind anfangs an Rhein und Ruhr einzelne Schauer und Gewitter möglich, in Westfalen kann es laut DWD gebietsweise auch längere Zeit stark regnen. Am Dienstag setzt sich stellenweise auch die Sonne wieder durch. Am Nachmittag drohen aber erneut kräftige Schauer und Gewitter, auch mit Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel.

