Trübe Aussichten Die Woche startet in NRW mit Dauerregen

In der neuen Woche verabschiedet sich das schöne Frühlingswetter und macht neuem Regen Platz. Viele Wolken und viele Schauer ziehen bis Mittwoch von Süden her kommend über das Land. In den Höhenlagen können zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zusammen kommen, im Flachland 10 bis 20 Liter, wie Meteorologe Thomas Gerwin vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag sagte. Vor allem im Süden und Westen ist Dauerregen bis Dienstagfrüh möglich.