Wetter in NRW : Dichte Wolken und etwas Regen am Wochenende

Dunkle Wolken ziehen hinter dem Fernsehturm am Rheinufer her. In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen zum Wochenende auf viele Wolken und vereinzelt Regen einstellen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Essen Trübe Wetter-Aussichten für das Wochenende. In NRW gibt es dichte Wolken und vereinzelt Schauer, dazu Temperaturen von bis zu 24 Grad.

Das Wochenende bringt in Nordrhein-Westfalen meist Wolken mit einzelnen Schauern. Am Freitag ist es zunächst bewölkt und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Zum Nachmittag hin könne es etwas Regen geben. Dazu sollen Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad erreicht werden.