Bis zu 31 Grad in NRW Der Sommer kehrt zurück – doch nicht sehr lange

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Wochenstart ein sonniges und sommerliches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad sowie zwischen 28 und 31 Grad am Mittwoch. Am Dienstag soll das Wetter wie auch am Montag schon den ganzen Tag über sonnig und trocken werden.