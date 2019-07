In Duisburg-Walsum und Wesel-Feldmark ist am Donnerstagmittag die Alarm-Schwelle für die Ozon-Konzentration überschritten worden, meldet die dpa. In Duisburg lag der Wert bei 244, in Wesel bei 253. Die Schwelle liegt bei 240 Mikrogramm pro Kilometer Luft. An zahlreichen weiteren Orten in Nordrhein-Westfalen wurde zudem die erste Meldegrenze übertreten (180).



Ab einer Konzentration von über 240 Mikrogramm können laut dem Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen auftreten. Das Lanuv rät daher davon ab, im Freien Sport zu treiben und empfiehlt, sich in Gebäuden aufzuhalten. Dort sei die Ozon-Konzentration nur etwa halb so hoch wie draußen.