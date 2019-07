Auch in Paris ist es so heiß wie noch nie: Meteorologen maßen mit 41 Grad die neue Höchsttemperatur am Donnerstag um 13.42 Uhr. Der bisherige Rekord von 40,4 Grad Celsius war mehr als 70 Jahre alt. Er war am 28. Juli 1947 gemessen worden. Die Aufzeichnungen begannen im Jahr 1873.



Der landesweite Rekord von 46 Grad war bereits am 28. Juni in der französischen Gemeinde Vérargues im Süden des Landes eingestellt worden. Ab diesem Freitag sagen die Meteorologen eine Abkühlung voraus.