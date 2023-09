Bis zu 33 Grad So wird das Wetter am Wochenende

Das bisherige Jahr, also ab Januar gerechnet, sei das zweitwärmste in den Aufzeichnungen gewesen, erklärte die Fachfrau. Auch an der Wasseroberflächen im Nordatlantik und in den Ozeanen habe es hohe Temperaturen gegeben. Diese Klimarekorde würden zu intensiveren und häufiger extremen Wettern führen.