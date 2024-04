Wetter in NRW Bis zu 26 Grad werden am Wochenende erwartet

In Nordrhein-Westfalen klettern die Temperaturen zum Ende der Woche auf über 20 Grad. Am Freitag sei der Himmel zuerst bedeckt, vereinzelt gebe es Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag lockere sich der Himmel jedoch auf; dann bleibe es auch weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 19 bis 22 Grad - mit den höchsten Werten entlang des Rheins. Der Wind wehe schwach bis mäßig und frische sich im Norden des Bundeslandes zeitweise böig auf.