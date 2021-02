Der Frühling kommt : Bis zu 19 Grad am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Bis zu 19 Grad am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Krokusse blühen auf einer Wiese. Frühlingshafte Temperaturen bestimmen am Wochenende das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen herrschen am Wochenende frühlingshafte Temperaturen. Es wird bis zu 19 Grad warm und sonnig.

Nach vielen Wolken und Regen am Donnerstag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende auf sonnigeres Wetter und mildere Temperaturen einstellen. Am Donnerstag ziehen aber zunächst die Fronten eines Tiefs über das Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es bewölkt und regnerisch.