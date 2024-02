Aussichten für NRW So soll das Wetter am Donnerstag zu Altweiber werden

Düsseldorf · In der neuen Woche erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen Wind und starke Bewölkung – und noch schlechtere Aussichten für den Straßenkarneval an Weiberfastnacht.

05.02.2024 , 09:09 Uhr

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn und 14 Grad. In der Nacht wird es sehr windig mit vereinzelten Sturmböen, vor allem im Bergland. Der Dienstag startet stark bewölkt mit milden Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Gebietsweise regnet es leicht. Im Bergland gibt es wieder stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Regen zu. Auch am Tag bleibt es regnerisch, gebietsweise sagen die Experten kräftige Regenfälle und Dauerregen voraus. Im Nordosten kann es auch nassen Schnee geben. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es anhaltend regnen. Laut den Prognosen müssen sich die Karnevalisten auch an Altweiber am Donnerstag wetterfest anziehen: Es soll lang anhaltenden Regen mit wechselnder Intensität bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad geben.

