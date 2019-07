Gerade mal sieben bis zehn Grad erwartet : Auf Hitzetage folgen kalte Nächte

Essen Erst 40 Grad am Tag und 30 Grad am Abend - jetzt kühlen die Temperaturen deutlich ab. Mit unter zehn Grad wird es fast herbstlich kühl. Tagsüber muss aber weiterhin niemand frieren.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Nordrhein-Westfalen sehr viel kühler im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Meeresluft aus Nordwest bringe nach der Hitze mildere Temperaturen, sagte ein Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.