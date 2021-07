Schauer und Gewitter am Samstag : Lokale Überflutungsgefahr am Wochenende

Düsseldorf Am Wochenende kann es in NRW wieder zu Unwettern kommen. Droht den Gebieten der Flutkatastrophe nun erneuter Starkregen? Und welche Auswirkungen könnte das auf die überschwemmten Straßen haben?

Gerade in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten könnte das problematisch werden. „Wir können aber jetzt noch nicht sagen, wo genau die Niederschläge am stärksten sein werden, die lokalen Gewitterzellen sind frühestens ab Freitag erkennbar“, so Reinartz. Es sei aber nicht zu erwarten, dass es in der Fläche zu solch hohen Regenmengen kommt wie in der vergangenen Woche. „Das Potenzial ist aber auf jeden Fall da, lokal kann es durchaus zu Niederschlägen von 40 Litern und mehr pro Quadratmeter in kürzester Zeit kommen“, so der Meteorologe. In der vergangenen Woche gab es teilweise Niederschläge von bis zu 180 Litern pro Quadratmetern. Diese wurden aber über einen Zeitraum von 24 Stunden gemessen, die Regenschauer am Wochenende werden vermutlich nicht so lange dauern. Eine lokale Überflutungsgefahr sei aber durchaus gegeben, sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Rheinland-Pfalz könnten betroffen sein, so Reinartz.