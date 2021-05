Sommer-Wetter am Wochenende : Bis zu 27 Grad am Sonntag in NRW

Bis zu 27 Grad am Sonntag in NRW

Essen/Düsseldorf Noch bis zum Sonntag müssen sich die Menschen in NRW laut Meteorologen mit „deutlich zu kaltem Wetter“ zufrieden geben, spätestens dann aber wird es hochsommerlich. Temperaturen bis 27 Grad sind möglich.

Am Donnerstag kann es noch Regen und vereinzelt kurze Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Bei kühlen 8 bis 13 Grad weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag soll es kurze Schauer geben bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad, im Bergland bei bis minus 1 Grad. Gebietsweise ist Bodenfrost möglich. Am Freitag bleibt es laut Vorhersage bewölkt bei 10 bis 13 Grad im Flachland und 4 bis 8 Grad im Bergland. Schauer seien nicht ausgeschlossen.