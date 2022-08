Hagel, Sturm und Starkregen ab Donnerstagmittag möglich : Lokale Gewitter folgen auf Hitze in NRW

Essen In dieser Woche ist es heiß in NRW. Für Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen bis zu 36 Grad. Ab dem Mittag müssen die Menschen aber auch mit Regen und lokalen Gewittern rechnen. Zudem kühlt es sich erst ab, bevor die Temperaturen wieder steigen.

Nach hochsommerlichen Temperaturen in den letzten Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstag auf Hitzegewitter einstellen. Am Morgen bleibt es noch überwiegend sonnig und trocken, bevor ab dem Mittag erste Gewitter über das Land ziehen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Es ist nicht genau zu sagen, wo sich die Gewitter in NRW entwickeln werden“, so DWD-Meteorologe Erwin Hafenrichter. Klar ist: Die Luftmasse wird feuchter und schwüler. Ab dem Mittag ziehen erste Gewitter, möglicherweise auch nur Schauer, von Belgien nach NRW. Als erstes sei daher der Niederrhein betroffen, so Hafenrichter. Dabei sei die Entwicklung schwerer Gewitter möglich. Dazu gehören Sturmböen, Hagel und Starkregen. „Für weite Teile NRWs wird es aber nicht so schlimm, da die Gewitter lokal begrenzt auftreten“, so Hafenrichter.