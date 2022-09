„Frieren werden wir auch heute nicht“ : Dienstag noch sonnig und trocken – danach kommt das Unwetter

Foto: obs/Shutterstock 16 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2022

Essen Auch am Dienstag klettern die Temperaturen in NRW auf 31 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kann es zu Schauern und Gewittern kommen, auch Sturm und Hagel wird erwartet. Danach kühlt es ein wenig ab.

Sonne und schon 18 Grad am Morgen - der Dienstag beginnt sommerlich-warm. „Frieren werden wir auch heute nicht“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Tatsächlich werden im Laufe des Tages wieder an die 31 Grad erreicht, es bleibt trocken.

Ab dem Nachmittag ziehen mehr Wolken auf und einzelne kräftige Gewitter sowie stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde entstehen. Lokal sind zudem Unwetter mit Starkregen möglich, die um die 20 Liter pro Quadratmeter und punktuell Mengen um die 30 Liter in einer Stunde bringen.

In der Nacht zum Mittwoch bringen laut DWD dann Tiefausläufer von Südwest ab Mitternacht Regen und Gewitter ins Rheinland, es kühlt auf ungefähr zwölf Grad ab. Es kann zu Starkregen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in einer oder mehreren Stunden kommen. Zudem entwickeln sich Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde und auch Hagel fällt. In den frühen Morgenstunden allerdings verzieht sich das Gewitter wieder, sodass auch die Wochenmitte trocken und heiter startet. Die Temperaturen kühlen etwas ab, erreicht werden zwischen 25 und 27 Grad, so der Sprecher des DWD.

Am Donnerstag dann können der frühe Morgen und Vormittag Regen und lokal sogar Starkregen bringen, auch im Laufe des Tages kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen, wie der DWD auf Nachfragen unserer Redaktion berichtet. Das Thermometer klettert im Rheinland dann nur noch auf 22 bis 23 Grad. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu 12 Grad, in der Eifel auf bis zu 10 Grad.

Die darauffolgenden Tage bleiben weiter wechselhaft, der Herbst lässt sich hier und da schon blicken.

(toc/dpa)