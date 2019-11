Wettervorhersage für NRW : Kühl und sonnig – am Wochenende lockt das Herbstwetter nach draußen

Kühl und sonnig – am Wochenende lockt das Herbstwetter nach draußen

Trotz der Morgenkälte am Baldeneysee bringt die Kellnerin eines Ausfluglokals in Essen Getränke zu den Gästen auf der Sonnenterasse. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Zum Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oft freundliches Herbstwetter. Dick anziehen sollte man sich trotzdem. Es wird kalt.

Es gebe einige Sonnenstunden und kaum Regen. Den Meteorologen zufolge bringt der Freitag vielerorts dichte Wolken, meist bleibt es aber trocken. Am Niederrhein setzt sich besonders am Vormittag immer wieder die Sonne durch, die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 7 und 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Der Samstag beginnt dann laut DWD-Prognose stellenweise neblig. Bei kühlen 4 bis 9 Grad ist es wechselnd bewölkt mit nur vereinzelten Schauern. Vielerorts lockert es zwischenzeitig auf. Es weht ein schwacher, teils mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf Tiefstwerte um den Gefrierpunkt, die Meteorologen warnen vor drohender Glätte. Die Sicht sinkt wegen des Nebels teilweise auf nur 150 Meter.

Die Woche startet in NRW mit Schneeregen

Wetter unbeständig : Die Woche startet in NRW mit Schneeregen

Wolken, Regen und milde Temperaturen am Wochenende

Herbstwetter in NRW

Herbstwetter in NRW : Wolken, Regen und milde Temperaturen am Wochenende

Wetter in der Region

Wetter in der Region : NRW muss mit Schnee und Schneeregen rechnen

Die Nacht zu Montag bleibt meist klar. Gebietsweise kann sich Nebel bilden. Es bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -1 Grad. In der Eifel und dem Sauerland kann es sogar bis -3 Grad kalt werden. Verbreitet muss mit Frost in Bodennähe gerechnet werden. Örtlich kann es glatt werden.

Nachdem der Nebel sich aufgelöst hat beginnt der Montag zunächst heiter bis wolkig. Am Nachmittag nimmt laut DWD die Bewölkung jedoch zu. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen höchstens zwischen 4 und 9 Grad. Es weht ein Schwacher, teils mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zu Donnerstag nimmt die Bewölkung stark zu und von Westen her zieht auch Regen auf. In Hochlagen kann es auch Schneeregen geben.